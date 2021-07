Investigan casos de desaparecidos

RIOVERDE.- En reunión de consejo, José Roberto Medina Guzmán, titular de la Mesa de Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Rioverde, hizo hincapié que en el 2021 se inició con 34 carpetas de investigación de personas no desaparecidas y no localizadas en los municipios que comprende Rioverde, Ciudad Fernández y San Ciro de Acosta.

Hasta el momento han sido localizadas 13 personas con vida y 7 sin vida, quienes fueron encontrados en fosas clandestinas en algunas localidades, señaló Medina Guzmán.

También se cuenta con 14 personas no localizadas en este año; en junio se levantaron 3 carpetas de investigación, no hay ningún localizado en el mes de julio donde se cuenta con 6 carpetas, 1 persona local con vida y el resto no localizadas.

La Policía de Métodos de Investigación realiza las indagatorias, quien trabaja de manera coordinada con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.