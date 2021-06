Javier Pacheco logra imponer a su esposa como regidora, en el PRI

XILITLA.-En la pasada contienda electoral el ex alcalde Javier Pacheco Sánchez decidió no apoyar al candidato de su concuño y compadre el actual alcalde Martín Eduardo Martínez Morales a la presidencia municipal e inició una campaña a favor de la ex diputada Rebeca Terán Guevara, no sin antes poner como condición que su esposa estuviera en la planilla como regidora.

De esta forma Yaret del Rocío Herrera Gama se coló con la quinta regiduría en esta ocasión arropada por el Partido Revolucionario Institucional.

Los militantes panistas califican de "hipócrita" a Javier Pacheco, ya que a nivel municipal apoyó a la priista, a nivel estatal al Verde Ecologista y él mismo fue alcalde del PAN.

La ex primera dama y esposa del ex alcalde compartirá la única regiduría del PRI con tres regidores de MORENA y dos del PAN, de acuerdo a la lista que emitió el CEEPAC.