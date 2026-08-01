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Jornada de convivencia de los adultos mayores

Por Jesús Vázquez

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Jornada de convivencia de los adultos mayores
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      Matehuala.- Con el objetivo de fomentar una vida activa, fortalecer la convivencia y promover el bienestar integral de las personas adultas mayores, los residentes del asilo de ancianos "Padre José Navarro Sahagún" participaron en una jornada recreativa en la plaza de la colonia San Antonio.

      Como parte de esta salida, también llevaron a cabo acciones en favor del medio ambiente como regar los árboles que ellos mismos habían plantado con anterioridad en las áreas verdes de la plaza. 

      Esta actividad reafirma el compromiso de los residentes con el cuidado de la naturaleza y demuestra que, sin importar la edad, siempre es posible contribuir al bienestar de la comunidad.

      Personal del asilo destacó que este tipo de experiencias son de gran importancia para las personas adultas mayores, ya que favorecen su salud emocional, estimulan la movilidad, fortalecen la autoestima y les brindan la oportunidad de salir de la rutina mediante actividades al aire libre.

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      Asimismo, señalaron que los espacios de convivencia y recreación son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los residentes, permitiéndoles mantenerse activos, participar en acciones comunitarias y disfrutar de momentos que fortalecen su bienestar físico, emocional y social.

      Con estas actividades, el asilo de ancianos continúa impulsando acciones que promueven el envejecimiento activo, la integración social y el respeto por el medio ambiente, generando experiencias significativas para quienes forman parte de esta institución.

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