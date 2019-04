Justifica rechazo a estacionamiento dentro del ingenio

Ciudad Valles.- "Si los regidores no aprobamos la construcción de un estacionamiento en el Ingenio Plan de Ayala (IPA) no es porque estemos en contra de que se haga el proyecto, pero hay una situación: nos presentan por segunda ocasión solamente un dictamen técnico de Obras Publicas donde viene un resumen de los que sería el proyecto o un dibujo arquitectónico y un presupuesto de conceptos que se van a ejecutar, pero no se justifica la inversión", señaló el regidor de Movimiento Ciudadano, Andrés Sánchez Montemayor.

Explicó que el problema es que un dictamen para someterlo a una votación a Cabildo no nada más comprende lo técnico, deben de tener más dictámenes complementarios al proyecto como es la cuestión jurídica, lo contable y lo referente a contraloría.

"Recordemos que no es dinero del bolsillo de nadie, es dinero de Municipio y de los impuestos de todos los ciudadanos, ese recurso si lo aplicas mal es sancionable incluso se puede caer en irregularidades y la Auditoría Superior del Estado puede sancionar a quienes votamos a favor por haberlo hecho y las sanciones son económicas y nos puede costar la inhabilitación para cargos públicos, no es cualquier cosa", señaló.

En una pasada Sesión de Cabildo se mencionó que la inversión del municipio sería de 500 mil pesos y en la última "nos dicen que es de un millón 100 mil pesos, no hay una precisión en los datos, solo estamos pidiendo al secretario del Ayuntamiento que cuando suba los temas, los suba bien sustentados, no nada más al aire porque después se puede prestar a malas interpretaciones".

Dijo que el director de Obras Publicas acusa a los regidores de no querer que se haga el estacionamiento, pero no es así, "lo que pasa es que no tenemos elementos suficientes para poder dar una votación a favor o en contra".

Pidió que Contraloría diga cuál va ser el proceso, que tesorería afirme si hay recursos para hacerlo y en lo legal si el comodato está bien hecho y no vamos a incurrir en otra situación. "Si no, ni para que empezarlo, porque el arquitecto Alberto Machuca solo presenta un estudio técnico, pero no hay un comodato ni nada, por eso no podemos votar porque no tenemos la certeza de que legalmente está bien hecho, mientras tanto no lo vamos a aprobar", sentenció.