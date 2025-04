La bendición del pan, este jueves

Matehuala.- La bendición del pan es una tradición dentro de la fe católica que cada jueves santo la gente acude a la iglesia católica para bendecirlo, en conmemoración de la última cena de Jesús, es una oportunidad para que los panaderos obtengan recursos extra.

El pan bendito es un símbolo dentro de la fe católica, que representa la fraternidad, es por eso que en muchas iglesias regalan pan bendito el jueves santo, el pan bendito es muy especial, ya que es diferente a los demás panes, lo hacen de forma redonda y se les coloca la cruz.

Daniela Mendoza de Postres las Kuatas, vende pan bendito en la Plaza Benito Juárez, y dio a conocer que en estas fechas ha hecho panes para bendición, así como bolillos para capirotada que es algo que pide la gente en estos días.

Comentó que el pan para bendecir, es muy diferente a otro pan, utilizan masa madre, no lleva levadura, rayadura de naranja que le da un sabor diferente, pues la tradición es que este pan no tenga levadura, así mismo exhorta a la gente a no perder esta tradición y comprar el pan para bendecir este Jueves Santo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí