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La biblioteca, un espacio solo para leer

Celebran aniversario de la Biblioteca Pública Municipal

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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La biblioteca, un espacio solo para leer
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      CIUDAD VALLES.- Héctor Martínez Gutiérrez, responsable de las Bibliotecas en el Estado considera una idea tradicional que la biblioteca sea sólo un espacio para leer.

      Esta mañana de viernes 31 de julio, el funcionario estuvo en el acto de celebración de los 40 años de la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en la avenida Pedro Antonio Santos.

      Este centro de cultura que administra por partes iguales el Ayuntamiento y el Sistema ISSSTE, ha sido dirigido de manera ininterrumpida por Alejandrina Rodríguez Lucero, quien, junto con regidores y funcionarios municipales celebraron las cuatro décadas de actividades.

      Martínez Gutiérrez explicó que las actividades en la Biblioteca son de diversa índole y con el objetivo de que haya aprendizaje, así que más que menoscabar la lectura, lo que hacen los programas adicionales es enriquecer este espacio.

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