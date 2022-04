La consulta de Revocación, sin incidentes

Matehuala.- La jornada electoral de la consulta ciudadana generó desorientación para los que fueron a votar para la Revocación de mandato, ya que los sitios de votación estaban cerrados, solo se instalaron 48 casillas, incluyendo la especial en la Central de Autobuses.

Hubo quejas de ciudadanos que ayer acudieron a emitir su voto en la consulta ciudadana, pero para su sorpresa el lugar en donde votarían estaba cerrado, como lo externó a este medio la señora Altagracia, que fue a la escuela "David G. Berlanga".

Pero en ese lugar como en algunos otros no hubo casillas para votar, así que no pudieron emitir su voto, al no saber dónde estaba la citada casilla y los mismo ocurrió con otros ciudadanos.

Refieren los ciudadanos inconformes que el INE debió haber avisado con tiempo dónde se ubicaría la casilla para la consulta ciudadana, ya que horas más tarde se enteraron que deberían acudir a votar al DIF, lo que les generó más inconformidad porque el lugar estaba muy alejado de donde habitualmente acuden a votar.

Los representantes de casilla mencionaron que se tuvo buena afluencia de votantes, incluso en la instalada en la Central Camionera, que se abrió a las nueve de la mañana.

Por parte de este medio se realizó un recorrido por otras casillas más, en donde se observó que sí había afluencia de votantes, sobre todo de edad adulta, algunos auxiliados por sus familiares, otros en sillas de ruedas para participar en la consulta ciudadana.

También se pudo constatar que hubo tranquilidad durante el proceso, incluyendo en Villa de la Paz y Cedral, aunque en estos municipios el movimiento fue mayor de personas que acudían a recintos religiosos, por el tradicional Domingo de Ramos.

Se espera que el INE de a conocer los resultados preliminares de esta consulta ciudadana durante la noche del domingo, donde la población aprobaría o rechazaría la continuidad del Presidente de la república en el cargo.