La DAPAS incrementó tarifas sin permiso del Congreso: Matilde Hdz.

La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS), aplicó el incremento de tarifas que el Congreso del Estado les negó, hay muchos reclamos sobre los cobros indebidos en recibos domiciliarios de hasta seis o siete mil pesos, señaló Matilde Hernández Méndez, abogado del sindicato del organismo actualmente en huelga.

Dijo que esto no es exclusivo de esta administración, pero el cambio pregonado en campaña no se ha dado, el actual gobierno municipal y la dirección general de agua potable, siguen robando, como todos han robado.

Los afectados siempre serán los usuarios, pero quienes se saben defender tienen el recurso de juicio de nulidad que se equipara a un amparo y se promueve ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en San Luis Potosí y hay muchos juicios en este momento que se están tramitando.

El Tribunal de Justicia Administrativa ha concedido la suspensión contra el cobro indebido, esto para efectos de que no se corte, no se limite, no se restrinja ni se suspenda el suministro de agua potable y en algunos casos se ha hecho sin garantía alguna, tomando en consideración que el uso de agua es un derecho humano y es una cuestión de seguridad nacional, según lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"A ningún usuario por falta de pago le pueden cortar el suministro de agua potable", aseguró.

Dijo que este tema también lo está resolviendo el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí, el usuario necesita defenderse y hacer valer su derecho porque a nadie podrán dejar sin agua.

Señaló que precisamente en su caso tuvo problemas en la pasada administración, no pagó y mantuvo el servicio con un amparo, además quiso arreglar con la actual administración, pero no hubo ninguna respuesta concreta para resolver, lo mismo pasa con los usuarios que reclaman a quienes no les resuelven o pagan o pagan, por eso pueden protegerse ante el Tribunal de Justicia Administrativa.