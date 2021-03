La maquinita de actas, un martirio para los usuarios

CIUDAD VALLES.- El kiosco de expedición de actas que, debería ser una solución de brevedad por lo tedioso de los trámites, se ha vuelto un dolor de cabeza para los usuarios, porque o no sirve de una cosa o no sirve de otra. Resulta que si usted es tarjetahabiente de Banamex, de Scottia Bank, HSBC y Santander, entonces no puede pagar con esos plásticos, porque no los acepta.

Del mismo modo, la mayor parte del tiempo no acepta billetes y, el tragamonedas con el que cuenta, se atasca muy seguido. Los trabajadores del Ayuntamiento que son testigos de los malos ratos que tienen que pasar los ciudadanos, afirman que aunque se le ha notificado a la Secretaría de Finanzas para que arregle ese cajero, no han mandado a ningún técnico.