La nieve de Don "Lupito", una tradición en Cedral

CEDRAL.- La nieve de don "Lupito" es una tradición en Cedral, porque aún se prepara en garrafa con leche y fruta natural, no hay ningún proceso químico que altere el sabor del producto.

En plática con Beto Jr., dijo que ya son tres generaciones las de su abuelo, de su padre y ahora a él le tocó este negocio del que considera que es toda una tradición.

"En los últimos años han surgido neverías, pero la nieve no tiene la misma preparación como la tenemos nosotros desde casi medio siglo", dijo.

"La nieve se prepara con leche y fruta natural, no tenemos ningún proceso químico que altere el sabor del producto, por eso les decimos que si vino a Cedral y no probó nuestra nieve es que no vino", expresó el vendedor.

"En Dolores Hidalgo Guanajuato la nieve que se prepara allá también es toda una tradición, pero allá preparan una variedad de sabores de queso, de tuna, de rompope y muchos otros sabores más que deleitan el paladar de las personas", mencionó.

"Nosotros elaboramos la nieve más sencilla, sólo hacemos de mango cuando hay, coco, vainilla y guayaba", dijo don Beto Jr., al que se le encuentra frente al Palacio Municipal de Cedral.