La sequía afecta producción de caña en Tambaca

CIUDAD VALLES.- Bajó un 40 por ciento la producción de caña de azúcar para los productores del Ingenio Alianza Popular de Tambaca, quienes esperan iniciar la molienda hasta la primera semana de enero (el día 2), aunque aún lo van a afinar en la asamblea.

Juan Antonio Garza Mejía, secretario general de la asociación de cañeros CNPR del Ingenio de Tambaca, señaló que el año pasado la molienda fue de un millón 140 mil toneladas y esta vez sólo serán 730 mil y comentó que las condiciones del campo son críticas pues no ha llovido, por eso creen que muy apenas llegarían a las 700 mil toneladas porque las cañas con las pasadas lluvias están verdes, no se han desarrollado; también tuvieron problemas de plagas y de gusano falso medidor, esas son las consecuencias.

Habrá más pérdidas que ganancias en esta zafra, tienen mil 260 productores agremiados, de los cuales quizá 300 productores no tendrán nada de cosecha, algunos obtendrán como mínimo 15 toneladas por hectárea y es algo muy raquítico, "creemos que la crisis apenas viene, después de esta crisis se viene una grande crisis en el sector".

Dijo que para los productores no hubo apoyo por parte de Gobierno del Estado, por esto están acordado con FIRA y con los bancos es hacer una reestructura para pagar los adeudos en dos o tres zafras porque los productores no van a poder liquidar el recurso que les habían dado en sus avíos, lo único que les está apoyando el Ingenio es el apoyo para la semilla acreditada, pero solicitaron apoyo al Gobierno del Estado, a quien le hicieron la petición de 12 mil 500 pesos por hectárea del fondo perdido, pero no obtuvieron respuesta.