Ladrones roban la llanta de bicicleta

Matehuala.- Ciudadano reportó que acudió a la tienda Soriana en su bicicleta y la dejó con una cadena para que no se la robaran, al salir luego de realizar sus compras, se llevó una gran sorpresa al ver que al no podérsela robar, los amantes de lo ajeno solo se llevaron la llanta delantera.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, cuando un ciudadano, acudió de compras a la tienda departamental, después de salir de trabajar.

Al llegar a la tienda le puso un candado a su bicicleta para evitar se la robaran, pero al salir con sus comprar se sorprendió al ver que le habían robado la llanta, al preguntar en la tienda nadie vio nada y no le enseñaron los videos de seguridad. Al afectado no interpuso denuncia ante las autoridades policiacas, pues asegura que si no pueden recuperar bicicletas robadas menos podrán recuperar una llanta.

Sin embargo, a través de redes sociales invita a la gente a proteger sus cosas cuando vayan a este tipo de tiendas, tomen sus precauciones, e inclusive si la gente ve a alguien tratando de robar, hay que reportarlo inmediatamente, pues solo queda la autoprotección.

Hay que mencionar que en los estacionamientos de los supermercados continúan los robos, se han llevado desde motocicletas, bicicletas y hasta parte de los carros, entre otros artefactos.

y los supermercados no se hacen responsables de los robos.