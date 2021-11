Las calaveritas de dulce, una tradición artesanal

MATEHUALA.- Calaveritas de dulce, una tradición artesanal del Día de Muertos, las que son hechas con técnicas artesanales, es una dulce tradición que adorna las ofrendas para los muertos y se elabora una gran variedad, dijo el artesano Antonio Chávez, con más de tres décadas.

Artesanos de “dulce de muerto” estaban en la incertidumbre de si había o no permiso para la venta en las afueras de los panteones municipales, por lo que hubo baja producción, señalaron.

Dijo que, el año anterior debido a la pandemia no elaboraron dulces porque no se permitió la venta afuera de los panteones, aunque este año el Municipio no sabía si se llevaría a cabo la venta de dulces y a última hora se informó que sí, por eso la baja producción en este año.

Agregó que, “en otros años había venta anticipada porque en las escuelas montaban los altares de muertos y acudían con los que elaboramos el dulce, pero en este año fue poco el que se encargó”.

“Lo poco que se produjo es para vender los días 1 y 2 de noviembre en las afueras de los dos cementerios municipales”, sostuvo.

Dijo el artesano que elabora dos tipos de calaveritas, de azúcar y las de leche, la primera tiene más venta por lo económico porque hay de 5 pesos en adelante y, la de leche es más cara, “hay quienes prefieren la de leche por su sabor”, señaló, por último, el artesano de dulces de muerto.