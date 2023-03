Las Sultancitas, un ejemplo de empoderamiento en la Huasteca

Las Sultanas de Tamazunchale hicieron historia el pasado mes de febrero cuando se convirtieron en el mejor equipo femenil de la categori´a 2009-2010 de San Luis Potosi´. Un triunfo que las llevo´ a ser recibidas de regreso al municipio al grito de "campeonas" y que es reflejo de algo mucho mayor: el empoderamiento de la mujer a trave´s del futbol, la sororidad de un grupo de chicas muy unidas y el apoyo de un club por el deporte femenil a trave´s de la alianza con Iberdrola Me´xico.

"De mis compan~eras he aprendido muchas cosas. A no rendirme y a seguir adelante por mis suen~os. Son como una segunda familia que me acompan~a en todo", cuenta Keiry Paulina Herna´ndez Pe´rez, jugadora de 12 an~os.

Ella forma parte de este equipo conformado por 22 jugadoras que ahora se prepara para el Macrorregional de los Juegos Conade 2023 en Zacatecas, donde participara´n -entre el 24 y el 27 de marzo- los selectivos de futbol de los estados de Nuevo Leo´n, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosi´.

"Fue una experiencia muy inolvidable, muy bonita. Vencer en el torneo estatal significo´ mucho para nosotras y ahora nuestro objetivo es ganar el siguiente campeonato", an~ade su compan~era de equipo y amiga Valentina Antonio Pe´rez, de la misma edad.

Para todas ellas, capitaneadas por la mediocampista Vero´nica "Verito" Anahyid Lara Rangel -que con su enorme potencia persigue el suen~o de llegar a la seleccio´n Sub-15- el deporte es fundamental para crecer como personas.

En este mismo sentido opina Diana Paola Jonguitud, promotora del futbol femenil en la regio´n, quien ve que el balompie´ ha permitido a estas jo´venes "estar llenas de seguridad" y ser ma´s "resilientes". "Con el deporte se cambia la mentalidad de muchas personas. Y ya hemos demostrado que el futbol no es solo para varones", remarca.

Firmada a mediados del pasado an~o, la alianza del Club Deportivo Dinasti´a de Sultanes de Tamazunchale con Iberdrola Me´xico busca catapultar el futbol, impulsar un estilo de vida activo y saludable entre la poblacio´n y fomentar la inclusio´n de las mujeres en este deporte para que se empoderen dentro y fuera del ce´sped.

El apoyo constante a trave´s de equipamiento, uniformes, transporte e incluso actividades como un Torneo Rela´mpago Femenil que se jugo´ a principios de an~o en Tamazunchale y que congrego´ a unas 300 personas entre futbolistas y asistentes, esta´n dando sus frutos.

"Tener una empresa tan importante como Iberdrola Me´xico es un cobijo, es un apoyo. Y emocionalmente pega, porque se sienten arropadas y ponen su empen~o para seguir representa´ndola", explica Nadia Elizabeth Torres, mama´ de una de las Sultancitas y psico´loga.

"Me siento muy feliz de que tengamos esta empresa que nos apoya y nos ayuda a mejorar", agrega Valentina.

Para el equipo te´cnico, muy involucrado en el proyecto, los valores que empuja esta alianza han sido fundamentales: "El apoyo de Iberdrola Me´xico ha supuesto un antes y un despue´s para el deporte femenil. El futbol les da seguridad en ellas mismas. Las prepara y las desarrolla", explica el tesorero del club, Francisco Feliu, quien recuerda con orgullo que las muchachas "regresaron como heroi´nas" tras ganar este torneo estatal.

Las Sultanas de la categori´a 2009-2010 tienen ahora la mirada puesta en la u´ltima semana de marzo para asi´ colocar todavi´a ma´s en alto el nombre de Tamazunchale, municipio cuyo nombre en huasteco significa "Lugar de la mujer gobernante". "Nuestro objetivo es ganar la siguiente fase "El reto es quedar entre las mejores. Y si se puede, ganar el campeonato", puntualiza su entrenador, Jose´ Agusti´n Medina.

Pero cuando se habla de deporte femenil no solo se trata de ganar partidos. Y esto lo tienen muy claro este grupo de muchachas. "A las chicas de mi edad les diri´a que se atrevan a jugar al futbol si les gusta. Que luchen por sus suen~os y jueguen, porque este deporte te cambia la vida", concluye Keiry Paulina.