Liberan a presunto abusador de menores en Tamazunchale

SAN LUIS POTOSÍ, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí (STJE) Olga Regina García López reconoció que se vivió una situación tensa el pasado jueves en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, cuando padres de familia enfurecieron luego de que jueces del Centro de Justicia en aquella localidad dejaron en libertad al presunto responsable de abusar sexualmente de varios menores de edad de un jardín de niños en 2019.

"No estuvieron retenidos propiamente los jueces, pero la situación estuvo tensa para que ellos pudieran salir, acudí yo y estuve acompañado del titular de la CEEAV, estuvimos hablando con los padres de familia que en eso momento se sintieron ofendidas por la resolución que pronunció el tribunal", detalló.

Añadió que ella no puede decir si la sentencia estuvo bien dictada o fue errónea, eso le corresponderá al tribunal de alzada, pero se estuvo atendiendo todas las inconformidades que se tenían en cuanto al proceso, se tomó nota y se les manifestó que en su momento todo ello será tomado en cuenta por los magistrados que vayan a resolver.

Indicó también que se les indicó a los inconformes que todos sus señalamientos se tendrían que plasmar en un agravio para efecto de que el día de la audiencia se pueda exponer de viva voz y que no se quede nada fuera "también dialogué con los jueces, es muy respetable y entendible la postura de las víctimas, en este caso afortunadamente no pasó a mayores".

Finalmente García López indicó que no es la primera vez que pasa algo así, ya se han presentado este tipo de situaciones complejas derivado de la inconformidad de alguna de las partes "se caldeaban los ánimos", pero la realidad es que hace muchos años que no se presentaba, de hecho es la primera vez que sucede ya dentro del nuevo sistema de justicia que entró en vigor en 2016.