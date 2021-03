Lidia Chigo renuncia a candidatura de Fuerza por México

MATEHUALA.- El Comité Municipal del Partido Fuerza por México, un partido nuevo empezó mal, dejó sola a su candidata Olga Lidia Chigo Olivares y esto hizo que ella presentara su renuncia ante el Comité Municipal del Ceepac.

Chigo Olivares comentó que se sintió molesta desde el pasado domingo en que fue citada al Comité Municipal del Ceepac a recibir su constancia que la acreditara como candidata.

Esperó dos horas a los dirigentes de este partido para acompañarla, quienes no llegaron y sólo la acompañó un dirigente estatal de ese partido nuevo, "estuve a punto de salirme de esa oficina, me sentí muy mal, me contuve y al final me registré".

Dijo que fue invitada por ese partido el pasado sábado 27 de febrero, ya que según habían tenido problemas por la planilla, "vinieron a mi casa a invitarme y acepté con gusto ser su abanderada política, todo me lo pintaron muy bonito citándome para el siguiente día a las oficinas del Ceepac para que estuviera presente a las 17:00 horas y llegué puntual no encontrando a nadie de los que me habían invitado, ahí permanecí por un par de horas, qué mal me sentí", dijo.

"El presidente del Comité Municipal del Partido Fuerza por México, Eduardo Zapata Cossío, ni siquiera tuvo la atención para llamarme y darme indicaciones del trabajo que realizaríamos, ya no me marcó, le llamé y nunca me contestó, por eso tuve la valentía de presentar mi renuncia el pasado martes 2 de marzo", finalizó.