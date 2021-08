Llama cura a no dar dinero para supuesta fiesta de la Iglesia

MATEHUALA.- El cura de la parroquia de San Francisco de Asís a través de su cuenta de Facebook señaló que un hombre anda pidiendo dinero y organizando una fiesta para San Francisco de Asís para el mes de octubre, pidiendo a la gente que no crea.

El presbítero Antonio Ruiz Domínguez, hace este comunicado para que la gente no se crea de Érik Orlando, ya que este tipo anda pidiendo dinero y a la vez organizando una fiesta para San Francisco de Asís, "porque lamentablemente el párroco no quiere", refiriéndose a su persona.

Aclaró que esa fiesta no tiene nada que ver con la fiesta de la parroquia. "Nosotros tenemos nuestros propios organizadores, sin embargo, la fiesta que él organiza la realiza frente a su domicilio particular y la Presidencia es la que le da el permiso, aunque estemos en tiempo de pandemia", dijo.

"Nosotros nos ajustamos a los que autoriza la Coepris, hago un llamado a Erik Orlando que evite andar pidiendo dinero en nombre de la parroquia, que no confunda a la gente y que no se valga de la religiosidad de la gente y sobre todo que no engañe y que hable claro y les diga que es su fiesta y no la de ninguna otra parroquia", advirtió el padre Ruiz Domínguez.