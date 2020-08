Llama el SAPSAM a no desperdiciar el agua

MATEHUALA.- En el inicio de la campaña de Verano 2020, sobre el cuidado y el consumo responsable del agua, el organismo SAPSAM pide que se tenga cuidado y no hacer mal uso del líquido.

Se exhorta a la población que cuenta con el servicio que estén atentos a que las tuberías de sus casas o negocios no tiren agua; cuando se bañe procure hacer uso del agua de manera responsable no dejando la llave abierta mientras se enjabona, al lavar las frutas y verduras hágalo en un recipiente, procure que la manija del depósito de agua de su retrete no se quede hacia abajo, ya que estará desperdiciando litros de agua innecesarios.

Este Verano 2020 ha marcado tiempos álgidos, si se habla de nuevas enfermedades, por lo que se sigue exhortando a la población en general a ejercer la sana distancia y a usar el cubrebocas, como la aplicación del gel antibacterial, sobre todo si los usuarios acuden a las oficinas del organismo a realizar algún trámite o bien a pagar el consumo de agua.