Llama Iglesia a acatar las medidas sanitarias

RIOVERDE.- La Iglesia recomienda a la población utilizar el cubrebocas y mantener la sana distancia, para evitar contagios por el coronavirus, en el municipio se tiene un registro de 770 casos confirmados desde que inició la pandemia.

El párroco de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría, José Javier Pacheco, dio a conocer que en el estado potosino desde marzo que inició la pandemia se tiene un registro de 30,340 casos y en Rioverde 770 confirmados y 64 defunciones.

Añadió el párroco que, es de vital importancia utilizar el cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, "no nos vamos a cansar de repetirlo".

Reiteró que, "uno no anda buscando esta enfermedad, lo mínimo que piden es la sanitización y el uso de esta cosa tan incómoda como lo es el cubrebocas, pero si ni eso queremos acatar, luego tendremos que pagar la factura".

Al ser cuestionado de que el presidente de la República y el propio Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, no utilizan cubrebocas, dijo que no se puede enganchar uno en este asunto, "ustedes y yo que somos personas de a pie, si nos enfermamos seguramente no va a ver un respirador para nosotros, en cambio para López-Gatell téngalo por seguro que va a ver 10. Puntualizó que el gobierno nunca ha venido a solucionar, ni va a venir en lo futuro.