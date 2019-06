Llaman a negocios a instalar cámaras para evitar robos

RIOVERDE.- Los robos que se han presentado a comercios es por descuido, Rioverde ya no es un rancho y deben de contar con medidas de seguridad, dijo el director de Seguridad Pública Municipal, Roberto Carlos Hernández Domínguez.

Mencionó que se atendió el caso de un robo a comercio con violencia en la calle Mollinedo y Quezada, en donde se aseguró al presunto que portaba un arma blanca y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Se han presentado robos a comercios por descuido de las personas, las que dejan a la vista celulares, llaves y carteras, reiteró y dijo el director de SPM que Rioverde ya no es un rancho, es una ciudad grande y bonita, no debemos de pensar que no pasa nada".

Los comerciantes deben de tomar medidas de protección como la instalación de cámaras de vigilancia y no pensar que no pasa nada y se debe de capacitar al personal, recomendó.