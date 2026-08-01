Llega más turismo a la región Media

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RIOVERDE.- Locatarios del Mercado Colón registran buenas ventas durante los días que van transcurridos de la temporada vacacional, ante la llegada de visitantes de varios estados de la república, que compran diversos artículos típicos de la región.

Comerciantes dieron a conocer que se han recibido a turistas de la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Durango y Tamaulipas, entre otros lugares de la república.

Indicaron que lo que más compran los visitantes son dulces típicos de la región, recuerdos de Rioverde y playeras.

Por fortuna se han tenido buenas ventas, con el arribo de turistas a la región, algunos que solo van de paso pero que sin embargo compran diversos artículos.

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Mencionaron que hay la esperanza de que la situación siga así durante los próximos días, pues familias aprovechan esta temporada para salir de vacaciones.