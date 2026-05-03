Llevan primera flor de mayo a Virgen María

Matehuala.- La Parroquia del Sagrario realizó la tradicional primera Flor de Mayo a María, una peregrinación que salió del templo de San Salvador de Orta hasta llegar al Santo Niño de Atocha, en la que cada peregrino lleva una flor para ofrecérsela a la Virgen María.

Este evento es una tradición que tiene más de 70 años en Matehuala.

En un principio se realizaba a medianoche, a primera hora del 1 de mayo; sin embargo, debido a la inseguridad que hay en la actualidad, esta tradición se tuvo que cambiar y ahora la organizan por la tarde. Esta es una tradición que se hace en honor a la Virgen María, ya que el mes de mayo se le dedica a ella, y se acostumbra llevarle flores.

Esta tradición se ha ido perdiendo, pues antes eran cientos las personas que acudían a la Primera Flor de Mayo; ahora solo son unas cuantas las que lo hacen, recorren las calles de Morelos, Hidalgo y Constitución hasta llegar al templo del Santo Niño de Atocha, donde fueron recibidos por el párroco Eduardo Villela.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presbítero agradeció a la gente que participó en esta peregrinación y les recordó que mayo es un mes dedicado a la Virgen María, en el que se acostumbra vestir a las niñas de blanco y llevarlas a un rosario especial en cada una de las parroquias, donde se realizan estas celebraciones y se llevan flores a María.

Asimismo, exhortó a las personas a seguir esta tradición religiosa y llevar a las niñas a ofrecer flores.