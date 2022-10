Locatarios del Valles 85 se niegan a pagar anuncio

CIUDAD VALLES.- Locatarios del mercado Valles 85 han dicho que ellos no tienen la intención de hacer el pago por sus letreros o estructuras que anuncien sus comercios, la directora de Espectáculos Públicos, Rosalucía Cervantes Zúñiga advirtió que el pago por este concepto se encuentra justificado en la Ley de Ingresos y si antes no se les cobró fue por cuestiones de falta de infraestructura o por política.

De nueva cuenta parece que el remolino de opiniones y de desencuentros privará en uno de los mercados de Valles, porque el lunes se le notificó a cada uno de los locatarios que deberán pagar por los letreros y anuncios con los que cuentan, impuesto que dicen no haber pagado antes.

Cervantes Zúñiga declaró que ese cobro del Ayuntamiento está previsto en el Artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Valles, fracciones I, II y III, inciso tres y que “y si no se les cobraba antes quizá era porque no se contaba con el personal o no tenían la base de datos o por política, además, hace veinticinco años que existe ese cobro y es para todos los negocios del municipio, los locatarios no son entes aparte de ellos”.