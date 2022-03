Los tianguistas tapan el carril de emergencias

CIUDAD VALLES.- A pesar de que la dirección de Protección Civil abrió hace unos meses el carril de emergencias en el tianguis de la Porfirio Díaz, algunos comerciantes no han acatado la orden ya y esta semana volvió a bloquearse el paso para un posible acceso para un vehículo de alguna corporación de auxilio.

Esta disposición de abrir el carril sí la han continuado los tianguistas de la calle Abasolo, más no los de la parte baja del mercado en la Porfirio Díaz y hoy no sólo no hay filtro de sanidad, sino que tampoco el acceso, lo que genera muchos riesgos, tanto para los comerciantes como para los consumidores que acuden al lugar.