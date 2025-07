Luego del tecmolazo, aparece Medina con colores de Morena

CIUDAD VALLES.- Apareció el alcalde David Medina con camisa guinda, tipo Morena en evento de inauguración de una base de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) “está bonita, ¿no?”, preguntó y dijo que no podía hablar sobre el tema de las despensas que repartirá el Tecmol.

El alcalde fue a la inauguración de la sede de la CNE en la colonia Lomas Poniente y, sonriente, se acercó a la prensa que lo esperaba para preguntarle su opinión sobre la resolución de Sedesore de entregar 10 mil paquetes a Tecmol para entregar, a su vez, a los ciudadanos y expresó que no sabe nada sobre eso y que él es el más gallardista de San Luis Potosí. Manifestó que la entrega de recursos no se puede dejar en manos de “ esquizofrénicos, paranoicos y bipolares, pero no he dicho nombres”, recalcó.

Cuando se le preguntó sobre el destino de su hijo en la política, luego de salir de la Sedesore, refirió que ya había abandonado la idea de regresar al Partido Verde como presidente.