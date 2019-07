Maestros del CETAC exigen la destitución de Rodolfo Izaguirre

Por el retraso en pagos de sueldos de los maestros, el ostentar cargos sin cumplir con los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública y del Sindicato de Trabajadores de la Educación, entre otras irregularidades, maestros del plantel 04 del CETAC, realizaron el día de ayer una protesta para exigir la destitución inmediata de Rodolfo Izaguirre González como encargado del plantel 04.

Trabajando bajo protesta, los maestros y el personal administrativo de CETAC colocaron en las instalaciones una manta pidiendo al secretario de Educación en el país, Esteban Moctezuma, la destitución de Rodolfo Izaguirre González como encargado del plantel 04, pues de acuerdo con el secretario general del SNTE del CETAC José Alberto Mar Méndez, en materia de pagos desde el mes de febrero de 2018 se les está debiendo, esto a pesar de que muchos tienen obligaciones en jefaturas de departamentos y subdirecciones, además de sumar problemáticas de pagos por horas asignadas adicionales por el encargado del plantel.

"Sólo hemos recibido promesas de los pagos pendientes, no sabemos cuánto se debe pues nunca se nos ha mostrado información del tabulador, a eso le sumamos diversas problemáticas e irregularidades dentro del plantel, como la forma en cómo se dirige Izaguirre González con el personal, es grosero y por si fuera poco no sabemos cómo pudo haber llegado a dirigir el plantel y ser encargado a nivel estado, pues de acuerdo a los lineamientos del sistema educativo y del sindicato tiene que tener un doctorado y tener ciertos años titulados, cosa que no cumple por lo que no sabemos cómo obtuvo su clave e incluso después de haber sido suspendido por un semestre también por anomalías".