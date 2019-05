Maestros reprueban a A. Esper

Manifestándose ofendidos por el nulo valor que ha dado el Ayuntamiento y en particular el presidente municipal Adrián Esper Cárdenas a los maestros, tachándolos de no ser "redituables políticamente", y que lo que buscan es comida gratis y pachangas, secretarios generales de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señalaron que el alcalde está "reprobado" por sus actitudes, pero aun así no están cerrados a colaborar con él, por un Valles mejor.

Sergio Antonio Solís, secretario general de la Sección V y el coordinador municipal del SNTE en Valles, Marcelino Hernández, dieron a conocer ante los medios de comunicación su molestia por la actitud "arrogante" y poco educada del alcalde, "no participamos en el desfile porque fuimos recíprocos a la actitud del alcalde de no autorizar el evento protocolario por años de servicio a los maestros, y nos encontramos que después de que nuestra postura se hizo pública, sale el coordinador municipal de Educación y el regidor Guadalupe a decir, que sí hay una cena de gala programada para los maestros, pero más tarde el presidente municipal vuelve a rematar diciendo que qué bueno que no participamos en el desfile porque fue más corto y rápido, tal vez él tenía otros asuntos más importantes y por eso quería irse rápido y no conmemorar una fecha tan importante como el Día del Trabajo", señaló el profesor Sergio Antonio Solís.

Reiteraron que los maestros en ningún momento, pidieron comida, música y una fiesta para los maestros, como lo ha hecho saber el presidente municipal, sólo la ceremonia protocolaria que cada año se realiza en coordinación con los Ayuntamientos.

"La coordinación cinco de la Huasteca norte, la integramos once municipios, y sólo Valles, no hará la ceremonia, el propio director de Educación en el Municipio Alejandro Banda Sánchez, nos confirmó semanas atrás, que por instrucción del presidente municipal Adrián Esper, no habría ningún evento, pues los maestros no le representan políticamente nada al Ayuntamiento, que tal vez un evento cultural, pero la ceremonia de reconocimiento nada"

Marcelino Hernández, señaló que el festejo a los maestros correrá a cargo del SNTE, pero lamentaron la actitud del alcalde, quien ha señalado que ha invertido recursos millonarios en Educación, cuando lo que ha hecho es entregar "módems" para el internet, algo que han hecho otras administraciones y en mayor escala.

"Mientras que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que la nueva reforma busca revalorizar al magisterio, en Valles, el presidente municipal está haciendo todo lo contrario, ojalá recapacite y valore el trabajo de los maestros, y el próximo año quizá podamos desfilar, nosotros no estamos cerrados, no somos unos cuantos, en Valles somos 1087 jubilados y pensionados, 6500 maestros activos de educación básica y 450 de educación media y superior, a quien nos está dando la espalda, nunca le pedimos limosna, ni comida, sólo el respeto para nuestra labor", reiteraron los profesores.