Marchan contra Reforma Judicial

CIUDAD VALLES.- Alrededor de 600 personas participaron en la marcha en contra de la Reforma Judicial, la noche de ayer lunes 9 de septiembre, en el centro y bulevar de Valles.

El contingente fue iniciado con poco más de 70 personas, la mayoría de ellas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, de este Noveno Circuito, a las que se les unieron cientos de simpatizantes, como barras y asociaciones de litigantes, estudiantes de derecho y ciudadanos en general.

Al grito de “Reforma sí, pero no así”, el Poder Judicial no se va a vender”, “la justicia no tiene partido ni color”, “si te preguntan ¿Éstos quiénes son? somos los guardianes de la Constitución” y “señor, señora, no sea indiferente, México requiere justicia independiente” los adversos a la Reforma propuesta por el Gobierno federal comenzaron la marcha a las 7 de la noche y luego escucharon consignas en la rotonda de la Glorieta Hidalgo, en donde la manifestación terminó a las 8:40 de la noche.