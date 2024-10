Marchan, para encontrar a Kimberly

Matehuala.- El sábado por la tarde se realizó una marcha para exigir apoyo en la búsqueda de la pequeña Kimberly Catalina Conde Beltrán, de 12 años, quien lleva una semana desaparecida y hasta el momento no se ha sabido nada de ella.

Los padres de la niña y un grupo de personas se reunieron en la Plaza de la Colonia Dichosa, para iniciar una marcha y exigir apoyo de autoridades, con cartulinas exigían busquen a la pequeña para que regrese con su familia.

La marcha inició de la Plaza de la colonia y recorrieron las principales calles de la ciudad, hasta llegar a la Presidencia Municipal.

En la Presidencia Municipal la madre de la pequeña con micrófono en mano pidió ayuda en la búsqueda de su hija, pues llevan una semana sin saber de ella y no ha habido resultados positivos.

Expresó que por parte de la Fiscalía no ha habido respuesta, la mamá con lágrimas pide que si alguien tiene a su hija se la regrese con bien, pues es tan solo una niña, y el día que desapareció solo iba a la tienda de la colonia, y ya no regresó, agregó que por parte de la tienda no les quieren apoyar para ver los videos, pues el comercio tiene cámaras.

En la marcha estuvieron acompañadas por Xóchitl Tolentino, miembro del Colectivo Derechos Humanos para todas las Personas, y después de ir a la Presidencia, continuaron con la marcha al Parque del Pueblo.

Finalmente terminaron en la plaza de la Colonia Dichosa, donde con apoyo de Xóchitl Tolentino buscaron casa por casa, donde estuvieron preguntando a las personas si vieron a la menor ese día que se desapareció.

Refiere que ellos no buscan culpables solo quieren encontrar con bien a la menor y que esté con su familia.