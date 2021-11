Marco Polo Padrón, nuevo director del Tec de Rioverde

RIOVERDE. - Marco Polo Padrón Ordaz, ex director de Servicios de Agua y Saneamiento Ambiental (SASAR) quien presuntamente se autofiniquitó con 800 mil pesos, fue nombrado director del Instituto tecnológico Superior de Rioverde (ITSR).

El funcionario dio a conocer que, se está llevando a cabo un análisis de cada una de las áreas de la institución educativa y las funciones que tiene, aunado al rendimiento, el objetivo es mejorar, dijo.

"Recientemente estoy recibiendo el Tecnológico, se necesita tiempo para recibir porque es mucho trabajo, se cuenta con 1650 alumnos", sostuvo.

Hizo hincapié que recibe indicaciones del estado, "no me han impuesto a nadie, me marcan la pauta y estamos para hacer el mejor trabajo".

Al ser cuestionado sobre presuntos desvíos de su antecesor Gerardo Martínez Sánchez, "en ese comentario en realidad no tengo injerencia y le pertenece a la dependencia del gobierno, vengo a hacer las cosas bien de aquí para adelante y si hay irregularidades, la auditoría tendría que venir", puntualizó.

En torno al autofiniquito por la cantidad de 800 mil pesos, dijo, "creo eso tampoco no tiene ahorita tema aquí, porque eso se maneja en la dependencia que debe de estar informada y en realidad yo no puedo decir eso, todo pasa por la Contraloría".

Cabe destacar que el gobernador del estado Ricardo Gallardo en conferencia de prensa en Rioverde, reiteró que el nombramiento del director de ITSR no se trata de imposiciones, que es el cambio de gobierno, "tienen que entender que es un cambio".