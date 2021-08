Matehuala produce 85 toneladas de basura

MATEHUALA.- En temporada normal la ciudad produce 85 toneladas de basura o más, pero cuando es Navidad y Año Nuevo se rebasa la cantidad que llega a las 100 toneladas.

El director de Servicios Públicos Municipales, José Refugio Maldonado Manzo, expresó que en lo que va de esta administración no ha fallado el servicio de la recolección de la basura, porque si hay alguna falla en algún camión se tienen 3 de reserva por si alguna unidad se descompone sale el refuerzo.

Se tienen instrucciones muy precisas del presidente municipal Alejandro Segovia en no descuidar lo que es la basura de la ciudad, no debe haber desechos desperdigados en las calles porque no pasó el camión recolector.

Dijo que se tienen en servicio 7 rutas que hacen su recorrido los siete días de la semana, salvo cuando es día festivo se suspende el servicio, pero al siguiente día se reanuda en forma normal, son tres turnos de las 8:00 de la mañana a dos de la tarde; y de las 2:00 de la tarde a las 8:00 de la noche y el nocturno de 8:00 de la noche a las 2:00 de la mañana.

"Trabajamos con estos tres turnos y ya las amas de casa saben los horarios en los que pasará el camión recogiendo los desechos", sostuvo.

Dijo el funcionario que el 19 de diciembre del 2019, el Ayuntamiento de Matehuala recibió un reconocimiento por parte del Estado, como práctica destacada en la categoría de: Impulso al desarrollo sostenible, por su labor en estrategias que detonan el desarrollo del municipio, apegado a una política ecológica, ya que Matehuala cuenta con un relleno sanitario que cumple con los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 083.