Matehuala tiene un ligero aumento en casos de Covid

MATEHUALA.- La Jurisdicción Sanitaria II, a cargo del doctor Miguel Ángel Sireno, informó que en las últimas 24 horas se tiene un registro de dos casos nuevos de Covid en Matehuala, aunque días atrás no había ningún caso.

Sireno Rojas indicó que, ante este ligero aumento de casos se continúa solicitando el apoyo de la sociedad en general para seguir reforzando las medidas sanitarias que no deben de dejarse de lado.

Es importante respetar aforos en los establecimientos de los prestadores de servicios, contar con protocolos de seguridad sanitaria y aplicarlos, no olvidarse de la sana distancia y la protección a las personas que se encuentran en los grupos vulnerables.

Señaló que algo que se tiene que ser responsable, es evitar lugares cerrados, así como lugares concurridos, y con ello evitar que estos ligeros incrementos que se han registrado en la Jurisdicción Sanitaria se conviertan en una transmisión o en un contagio generalizado.

Si una persona presenta síntomas respiratorios, debe acudir inmediatamente a valoración con su médico, no deje pasar el día ni las horas, debe atenderse rápidamente, aunque se esté en semáforo verde, no significa que los contagios de Covid-19 se detuvieron, el virus sigue en las calles, en los sitios que frecuentas, di no a fiestas, reuniones y salidas innecesarias.