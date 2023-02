Matehuala, una ciudad limpia

Matehuala.- Luego de que al inicio de la actual administración municipal se recibieron cinco camiones recolectores de basura y otros tantos en malas condiciones, se adquirieron tres más para mejorar la recolección de basura en la ciudad y además se recibió una en comodato por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo que se cumplen las condiciones para tener una ciudad limpia.

El titular de Servicios Públicos Primarios Emmanuel Páez Sifuentes, reconoció que cuando asumió el cargo, se enfrentaron problemas para poder recolectar la basura en todos los sectores de la ciudad, por la falta de unidades en buenas condiciones.

Se recibieron 5 camiones recolectores en buen estado, pero el mismo número de unidades estaban en malas condiciones y requerían una reparación inmediata, ya que por su constante uso y el pobre mantenimiento que se les daba, no podían estar listas para la recolección de desechos.

Ante esta situación que enfrentaban y el riesgo de tener un tiradero de basura en la ciudad, se adquirieron tres vehículos más y uno que se tiene en comodato con el Municipio de San Luis Potosí, por lo que actualmente son 14 unidades recolectoras de basura.

Con estas unidades se tiene un buen servicio de recolección de basura en toda la ciudad, ya que ahora no hay pretexto de que no hay unidades y no se recoge la basura, advirtió el funcionario.