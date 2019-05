Matrimonio de ex-alcaldes deja estela de obras fantasma

HUEHUETLÁN.- Con más de 15 mil habitantes éste es el segundo municipio pequeño de la Huasteca. El 82.5 por ciento de sus habitantes pertenecen a la etnia tének y cuenta con 24 comunidades a las que se llega por maltrechas carreteras de las cuales menos de la mitad se encuentra con pavimento. La mayoría de su gente no cuenta con suministro de agua potable eficiente.

A pesar de ello, Huehuetlán se convirtió durante dos trienios en "la gallina de los huevos de oro" para Giovanny Magdiel Márquez Galván y su esposa Carolina Ramírez Villegas, pareja que llegó a gobernar durante dos periodos consecutivos en este lugar abanderados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Durante este periodo las obras fantasmas, inconclusas, así como los negocios familiares fueron de lo más notorio.

A pesar de ello, Márquez Galván buscó ser nuevamente alcalde en la última contienda electoral.

El rezago y abandono a las familias es más que evidente y aun así en seis años la riqueza de los esposos Márquez Ramírez creció exponencialmente por las millonarias ganancias que obtenían a través de acciones de vivienda, colocación de pisos firmes, rehabilitación y construcción de comedores escolares, baños, aulas y techos, así como por la rehabilitación de galeras. Todas estas obras se quedaron sin concluir, pero el matrimonio de alcaldes las reportó como entregadas y pagadas.

OBRAS SIN FIN

En un recorrido por varias comunidades se pudo constatar la situación en la cual se encuentran varias de las obras reportadas como concluidas y pagadas por las administraciones del matrimonio Márquez Ramírez.

En su mayoría no están concluidas, pero también hay otras que simplemente no existen.

En la primaria "Mariano E. Zamarrón" de la cabecera municipal se reportó la construcción de un módulo sanitario, pero la obra está inconclusa. Oficialmente también se rehabilitaron aulas por un monto de 970 mil pesos en 2016, pero dicho proyecto simplemente no existe.

En 2017 se reportó una fosa séptica de 10 metros cúbicos por un monto de 117 mil 580 pesos, pero este proyecto también es "fantasma" pues nunca se realizó. En esta primaria la administración de Carolina Ramírez Villegas reportó una inversión total de un millón 87 mil 580 pesos.

En El Nacimiento, delegación de Huichihuayán, se reportaron 15 acciones de vivienda, pero se encuentran inconclusas ya que sólo les fueron a dejar el material y a medias. De estas acciones oficialmente se realizaron 255 por un monto de 58 mil pesos cada una, lo que da un total de 14 millones 790 mil pesos.

En la comunidad de Tzineja II se encuentra una galera la cual se tiene reportada como construida en 2010 durante la administración de Giovanny Magdiel Márquez quien informó que se aplicó un monto de 680 mil pesos. En el sitio se pueden observar 8 columnas de concreto en un piso embarrado de cemento, pero el cual ya se llenó de pasto. No conforme con ello, durante el trienio de Carolina Ramírez Villegas en esta misma obra se reportó una "rehabilitación" con un costo de 320 mil pesos.

NI CARRETERA NI RED DE AGUA

En la misma comunidad de Tzineja II en 2016 se reportó el "mejoramiento" de la carretera, proyecto para el cual se retiró la tubería de agua ya que era necesario para el encarpetamiento. La obra no se ejecutó ya que hasta ahora sólo hay un aplanado de grava, sin embargo, las familias de esta comunidad llevan ya seis años sin agua.

En la Telesecundaria "Ponciano Arriaga" de San José de las Flores se reportó la construcción de un comedor para los alumnos, pero en el sitio no se encuentra obra alguna.

Explica el personal docente que el comedor iba en conjunto con la galera. Ésta última sí fue finalizada, pero el comedor no. En su momento el ex alcalde Márquez Galván dijo que todo se había invertido en la galera y por ello el comité no firmó los documentos de recepción.

En Huichihuayán se reportó una electrificación para el bienestar de los habitantes, pero se encuentra inconclusa. Está reportada con un monto de un millón 188 mil 874.02 pesos. La obra, al menos en el papel, fue "realizada" durante el trienio de Carolina Ramírez Villegas.

En la comunidad de Tandzumadz III se construyó un salón de Conafe, el cual se encuentra en obra negra, sin ventanas y piso de tierra y es ahí en donde los niños realizan los ensayos para sus eventos culturales.

IRREGULARIDADES, UN CLAMOR POPULAR

Las obras inconclusas han sido denunciadas por los comités ciudadanos, por padres de familia de las escuelas y hasta por beneficiarios de programas de acciones de vivienda y piso firme, debido a que como consecuencia de que ante el Estado aparecen como beneficiarios de programas y obras en sus comunidades ya no pueden solicitar nuevamente apoyo. "Aparecemos en la página como que ya estamos beneficiados al 100 por ciento, cuando sólo nos vinieron a aventar el material", indicó uno de los afectados de las llamadas acciones de vivienda.

En la relación de las obras de la administración 2015-2018 de Carolina Ramírez Villegas y de la cual este medio tiene una copia, se tiene obras por cantidades millonarias que no fueron realizadas, como es la construcción de un aula didáctica para la preparatoria por Cooperación número ocho por un monto de 350 mil pesos, la construcción de un piso y acceso a la escuela secundaria general "Vicente Guerrero" por 250 mil pesos, pero que no existen.

EL MONTO DEL SAQUEO

En montos totales en 2016 se aplicó una inversión en obras inconclusas o no ejecutadas por 4 millones 970 mil 874.02 pesos. En 2017 se registró la cantidad de dos millones 255 mil 08 pesos, en 2018 el monto ascendió a 14 millones 378 mil 448.08 pesos por el mismo concepto. En los tres años de la administración que presidió Carolina Ramírez Villegas el monto en obras no ejecutadas o inconclusas fue de 19 millones 351 mil 577.18 pesos.

Para los afectados por las supuestas obras la exigencia es que el Gobierno del Estado, "obligue a entregar lo que falta de material y que nos cumpla con las obras".

En escuelas como la primaria "Mariano E. Zimarrón" uno de los salones "rehabilitados" tiene grietas en el techo y el agua se trasmina. Por ello los padres de familia exigen que la Auditoría Superior del Estado (ASE) finque las responsabilidades que corresponde en contra del matrimonio de ex alcaldes.