MHD bloquea las carreteras y toma Sedatu

Denunciando corrupción, fallas y omisiones de los tres niveles de gobierno, y exigiendo respuesta a las demandas que por más de 40 años han tenido, integrantes del Movimiento Huasteco Democrático (MHD), encabezados por su líder Saíd López de Olmos, tomaron desde las diez de la mañana cuatro tramos de las carreteras federales, dejando incomunicado a Valles, así como las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu).

Decenas de campesinos con palos, piedras y sus camionetas, cerraron las carreteras México-Laredo en el tramo Valles-Tamazunchale a inmediaciones del puente El Coy, así como el tramo Valles-Mante a inmediaciones del Ejido Montecillos; la carretera Valles-Tampico a la altura de las inmediaciones del ejido El Palmar municipio de Tamuín, también fue bloqueada y en Valles el tramo Valles-Rioverde entrada a la carretera de cuota; a la misma hora hombres, mujeres y hasta niños se apostaron en las dependencias federales con pancartas y mantas exigiendo respuestas.

Afuera de las instalaciones de Conagua, el líder del MHD señaló que los tres niveles de gobierno han sido omisos a sus demandas, "la Federación, el Estado y Municipios han mantenido una sordera con los campesinos, hay una arrogancia política, nomás nos han utilizado, no creen en nosotros, la primera vez protestamos con la toma de carreteras por unas cuantas horas, hoy ya también son las dependencias y mañana habrá más acciones, a ver si así nos responden, ya no queremos más reuniones, estamos cansados de eso, son pájaros de lengua, no hacen nada, no resuelven nada, el campo se muere y ya empezamos a exigir nuestros derechos".

Aunque afirman no ser partidarios de la violencia, y sí de la resistencia hasta donde tope para alcanzar un verdadero camino, López de Olmos señala que sólo ofenden con promesas, mesas de trabajo, programas simulados y justicia deformada. "Somos pacíficos, pero no nos temblará la mano para luchar por nuestras demandas sociales, por el cumplimiento a los acuerdos firmados, a la auditoría a todo el sistema de Pujal Coy, a la restitución de las tierras a los pueblos indígenas y a la entrega de los terrenos nacionales, rescatar el 27 constitucional, el espíritu de la Revolución Mexicana y/o un nuevo constituyente que defienda al pueblo de los malos gobernantes, pues actualmente defiende a los malos gobernantes del pueblo", destacó el líder.

El bloqueo carretero y la toma de las dependencias fue retirado a las 13:30 horas, sin diálogo con los representantes de gobierno y la promesa de los campesinos de volver a realizar una protesta más enérgica en busca de respuestas.