MHD saca provecho de la pobreza

CIUDAD VALLES. -Tanto Said López de Olmos, como Reynaldo Santos Sánchez, líder y coordinador regional del Movimiento Huasteco Democrático (MHD) tienen ensayado el argumento: la pandemia vino a empujar con más fuerza al abismo de la desesperación a los miembros de esta organización que ahora reclaman un pedazo de tierra ya no para sembrar o producir, sino solamente para tener dónde vivir y que no llegue el arrendador a cobrar la renta que por el pasmo económico no pueden pagar.



Ayer en la tarde los del MHD ya habían avanzado en el desbroce del predio de cuatro hectáreas que están ocupando desde ayer y que se encuentra a un lado de la avenida Las Garzas, en los confines de la colonia Las Águilas.

Muy cerca suenan las máquinas de Cementos Mexicanos, aunque la arboleda impide ver las torres industriales. Algunos se afanaban con sus machetes, mientras otros reposaban en lo que ellos piensan que es su primer techo: un plástico de gran tamaño amarrado en los vértices de los árboles circundantes. Hay una manta roja en medio del predio que avisa la presencia en el lugar del MHD y una comerciante de donas ya había ido a hacer negocio con los ocupantes que todavía no han elegido cómo llamar a ese lugar cuando pueda nombrarse colonia.

López de Olmos es enfático: investigó en el Registro Público de la Propiedad y se percató de que ese predio no tuviera dueño particular, ergo, es propiedad de la nación y, según el ideario del viejo líder social, la nación le debe proveer a los desposeídos de un lugar dónde vivir.

El director de Catastro, Jorge Delgado Montero informó que ese lugar no es del Ayuntamiento, aunque todavía no está seguro si hay alguien que vaya a reclamar ese lugar. Los del MHD andaban contentos y por mientras seguros de haber tomado posesión.