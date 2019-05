Militantes se enfrascan en discusión en evento de Morena (VIDEO)

TAMAZUNCHALE. En un evento con su dirigente estatal, morenistas arremetieron en su contra, tachándolo de corrupto y de no haber hecho trabajo en el partido en la contienda pasada.

Juan Rubio militante de Morena encaró a su dirigente estatal Sergio Serrano Soriano: “dice que por su trabajo de partido ganó Obrador, es mentira, si por ustedes hubiera sido, no gana, porque nada más no hicieron trabajo".

Destacó que en cada reunión la dirigencia estatal hace a un lado personas que han trabajado para el partido como José Simón García Santos, a quien “no se le toma en cuenta cuando ha hecho más trabajo de partido que usted, así que aquí no venga a hacerse la víctima y si se corrió a Oviedo fue porque le solapaba sus ideas corruptas, y nosotros seguiremos trabajando".

Juan Rubio señaló: “ustedes traicionan a los ideales de Andrés Manuel López Obrador, qué bueno que ya se van a ir y les aclaró: no soy empleado federal, porque este señor (Sergio Serrano) se ha llenado la boca de decir eso, no soy servidor ni funcionario".

Al tomar la palabra, una militante acusó a Juan Rubio de ser un corrupto y hasta lo atacó por “no apoyar a su esposa cuando era candidata a diputada local, porque dejó a su mujer por venirse con la hija de don Simón, que se cuente él que anda pidiendo dinero a los alcaldes, que es un hombre mujeriego y que hasta otro servidor de la nación siguió su ejemplo".

Por su parte José Simón García, al hacer uso de la palabra indicó que era una reunión de asuntos partidistas y no de meter temas familiares , "díganme quien no ha tenido errores, aquí no es Juan Rubio ni Sergio Serrano, aquí la democracia es la que va a mandar".