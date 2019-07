Minimiza A. Esper disputa entre grupos delincuenciales

Con un Mando Único de la Policía Estatal, Federal y Municipal, Valles podría estar más seguro e implementarse un mejor plan de seguridad, aunque no existe un problema grave, lo ocurrido en el restaurante Acueducto fue una disputa entre grupos delincuenciales, no se atacaron a ciudadanos comunes ni fue un robo, aseguró el presidente municipal Adrián Esper Cárdenas.

"Vamos a poner más cámaras de vigilancia, estoy presionando para que los policías tengan un eje coordinador, para poder desplazarse con más organización, la gente debe estar tranquila, el último acontecimiento ocurrido en un restaurante de acuerdo a la investigación de las autoridades, es un problema más que nada entre los grupos que ya estaban fichados como crimen organizado, es trágico porque se pierde una vida humana, pero no fue contra gente común, era una disputa un problema que traen entre ellos, y no debemos olvidar que este problema ya tiene años, está fuera de control desde que nuestro ex presidente borrachín (Felipe Calderón) empezó a quitar las cabezas, le pegó al avispero y esas consecuencias las estamos pagando los mexicanos".