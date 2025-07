Modifican horarios de entrada a Las Pozas

XILITLA.- Este verano, el Jardín Escultórico Edward James, uno de los destinos más emblemáticos y definitivamente el más surrealiesta de San Luis Potosí, amplía su oferta con horarios especiales y ofrece una experiencia privada que promete llevar la visita a un nuevo nivel.

Adéntrate a la aventura de explorar esta obra monumental del surrealismo, creada por el excéntrico, poeta y artista inglés Edward James. Enclavado en la exuberante selva tropical de la Huasteca Potosina, el Jardín Escultórico Edward James también conocido como Las Pozas, emerge entre cascadas y montañas con particulares construcciones que parecen brotar de un sueño, desafiando la lógica y fusionándose con la naturaleza.

Este espacio único fue concebido como un valhalla personal por su creador, uno de los más importantes benefactores del movimiento surrealista. Su obra ha sido reconocida no solo como Patrimonio Artístico de la Nación, sino que en 2025 fue destacada por el New York Times como uno de los “25 jardines que debes ver en el mundo” (The 25 Gardens You Must See).

Como parte de su programación de temporada alta, el recinto ofrecerá nuevos horarios del 18 de julio al 31 de agosto, pensados para brindar mayor flexibilidad y enriquecer la experiencia de sus visitantes.

Durante este periodo vacacional, se implementarán tres nuevas modalidades de acceso:

• Horario vespertino a las 4:30 PM: Ideal para quienes desean explorar el jardín con una luz distinta y atmósfera más serena.

• Apertura temprana, los lunes y viernes a las 8:00 AM: Una invitación a disfrutar del espacio en sus horas más frescas y con menor afluencia.

• Apertura especial los martes durante agosto: El jardín, que tradicionalmente cierra los martes, pero estará abierto del 1 al 29 de agosto para atender la demanda creciente de visitantes.