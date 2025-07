Promueven acciones contra el dengue

Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria número II lleva a cabo diversas actividades contra el dengue, donde se realizaron acciones intensivas en áreas focalizadas como escuelas, unidades médicas y algunos entornos públicos y privados.

La implementación de estas actividades favorece a la comunidad, ya que se realiza un trabajo en conjunto de la ciudadana y Jurisdicción Sanitaria II, ya que el dengue es un padecimiento que amenaza la salud de la población, ya que su forma de transmisión es a través de la picadura de los mosquitos.

La Jurisdicción Sanitaria emite recomendaciones que ayudan a prevenir que el mosquito del dengue se multiplique, como voltear recipientes que no estén utilizando y evitar que en estos se acumule agua, mantener tapado todo recipiente que se utilice como medio de almacenamiento de agua y lavar con jabón y cepillo los recipientes o utensilios utilizados para la distribución, almacenamiento y captación del agua.

En esta temporada aumenta la proliferación de este mosquito, por lo que es muy importante tomar estas medidas correctamente, ya que esto nos ayuda a no sufrir esta enfermedad que en algunos casos puede ser mortal si no se atiende debidamente a tiempo, por lo que también es importante no auto medicarse y en caso de sentirse mal acudir a un doctor.

