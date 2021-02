Mónica Rangel, sin identidad con Morena: Kevin

Rioverde.- El Gobernador del Estado y todo el sistema están metidos en Morena, Mónica Liliana Rangel Martínez candidata designada, no representa la 4 T ni conoce los fundamentos del partido, advirtió el precandidato del Tercer Distrito Electoral de la Coalición Juntos Haremos Historia, Kevin Ángelo Aguilar,

Explicó el precandidato del Tercer Distrito Electoral de Morena, PT y PVEM, que el 22 de marzo se van a definir quiénes son los candidatos y confía en ser el representante en este Distrito.

Reiteró que "somos fundadores de Morena, nos dolió la designación de Mónica Rangel", porque no representa a la 4ª. Transformación.

Admite es un duro golpe su designación, "pero no nos vamos a echar a la hamaca, no vamos a llorar por eso estamos en el proyecto de Ricardo Gallardo Cardona, que está en contra del sistema, está haciendo lo que tiene que hacer y representa esa lucha".

Añadió que el gobernador Juan Manuel Carreras López y todo el sistema están metidos en Morena, con la designación de Xavier Nava, alcalde actual que es un tema muy delicado para Morena, no vamos a apoyar a un priista ni a un panista a la alcaldía, "yo no me voy de Morena".

Reitera que a Morena le afectan estas decisiones de la dirigencia nacional, al nombrar a un candidato panista como es el actual alcalde con licencia, por lo que recomienda el Partido recapacitar, pero "no podemos tirarnos a llorar en la hamaca, hay que ver cómo ayudar".

Reiteró que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no se va a meter en el tema de la política, está con la vacuna, el Tren Maya y ve los apoyos de los adultos mayores, Morena tiene que tomar sus propias decisiones.

El Morena tiene diferentes posturas y está bien porque eso es la democracia, hay que apoyar a los candidatos hay buenos candidatos del PRI, del PAN y del PVEM, espero ahora si sean dignos representantes en las curules.