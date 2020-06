Monumento a la Madre, en el abandono

VANEGAS.- Han pasado una y otra administración pública municipal y nadie se ha interesado en mejorar el monumento a la Madre.

El presidente municipal Josué García Rodríguez informó que terminando los trabajos de rehabilitación del Palacio Municipal que dejará en buenas condiciones a la próxima administración, porque cuando la recibió hasta daba vergüenza el personal trabajando en espacios incómodos.

Dijo que el monumento a la Madre ha sido una falta de respeto el que se haya dejado destrozado por tantos años y en el abandono, "desconozco cómo fue el daño que se le hizo al monumento que se encuentra en la plaza principal, es realmente vergonzoso para quienes visitan Vanegas".

"Prometo que terminando las obras en la Alcaldía lo siguiente es el arreglo del monumento a la Madre, no entiendo porqué otras administraciones no lo arreglaron y así realizaban los actos cívicos en honor a la madre o porqué no conformaron un patronato para trabajar y que ese monumento no esté en esas condiciones, según dicen que tiene así veinte años", señaló el edil.