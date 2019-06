Mortandad de ganado por estiaje en Valles

Aunque no se tiene cuantificado cuántos hatos ganaderos se han perdido por el estiaje en lo que va del año, el presidente de la Unión Ganadera Regional, Manuel Valdez Galicia, señaló que la situación es grave, pues son miles de pesos en pérdidas por ganado muerto, pero avizoran también pérdidas por la baja fertilidad que se está teniendo en los bovinos a causa del propio calor y que repercutirá en la producción del próximo año.

"Es una situación muy grave, Tamuín, Valles, Ébano, San Martín y San Vicente son los más afectados por la mortandad del ganado, diariamente hay reportes de vacas y becerros muertos, la verdad no se lleva un control, pero es algo muy difícil lo que se está viviendo, a pesar de los esfuerzos del gobierno del Estado, de las propias presidencias y de las asociaciones ganaderas, tenemos melaza, sales minerales y hasta depósitos para captar agua subsidiados; también están trabajando con apoyo del Gobierno del Estado seis máquinas para la construcción de bordos de abrevadero, pero no ha sido suficiente para hacer frente al estiaje, hay millonarias pérdidas".

El líder ganadero destacó que el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, destinó al inicio del año tres millones de pesos para el convenio ganadero, con lo que se adquirieron los primeros beneficios de alimentos y hace quince días destinó dos millones de pesos más para que se continuara subsidiando a los productores alimentos y hasta pacas para que pudieran hacer frente a la falta de agua en sus ranchos.

"Estamos muy agradecidos con el gobernador, ha estado respaldándonos en todo momento, e incluso autorizó un apoyo de 500 mil pesos para el Ayuntamiento de San Vicente a fin de que se construyera un abrevadero más grande, sin ser alarmistas es una situación crítica, aún tenemos unos diez días sin lluvia y eso para el sector significan meses la verdad, pues al no haber alimento ni agua el ganado no se carga, sólo está sobreviviendo, con esta temperatura de más de cuarenta grados la fertilidad es bajísima el toro no produce semen, por lo que vamos tener una baja cosecha de becerros, hembras y machos para el próximo año".

Valdez Galicia, señaló que la producción anual es de 150 becerros en promedio, sin embargo por las condiciones que se están dando actualmente por el estiaje, podría disminuir en más de un 50%, llevando a la actividad pecuaria a una crisis como la del año 2000 de la que tardaron en recuperarse casi una década.