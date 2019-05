Mortandad de ganado por sequía en Valles

Aunque no se tienen cuantificadas las pérdidas que ha dejado el estiaje en el sector ganadero, el líder de la Asociación Ganadera Local, Jaime Guerrero señaló que se cuentan por cientos y sólo un milagro de las lluvias de la Santa Cruz o San Juan, podría parar esta mortandad, ya que los ranchos se encuentran secos y ni apoyos por zona de desastres podrían retribuir las millonarias pérdidas.

"Estamos en una situación muy grave, hay muchas cabezas de ganado perdidas por la falta de pastos y agua, hay subsidios en sales minerales y melaza, pero esto es insuficiente, compañeros de Ébano, Tamuín y San Vicente son los más afectados, en el sector ganadero no hay otra plática más que las vacas que amanecen muertas diariamente por insolación, porque no están alimentadas adecuadamente y ni agua hay, es algo muy crítico lo que estamos pasando, aunque nos prepararemos con anticipación para esta temporada, es difícil enfrentar y pensar en apoyos por zona de desastres naturales, no nos alienta en nada, pues es poco el apoyo en ese sentido, lo que ya queremos es un milagro, aunque en el colmo antes los temporales se cumplían en el Día de la Santa Cruz, el tres de mayo o el día de San Juan 21 de junio lluvia, ahora no vemos nada de eso".

El líder de los ganaderos en Valles, reiteró que estos meses de Verano son difíciles para el sector pues enfrentan primero el estiaje y ante las primeras lluvias, se viene una temporada de plagas, como la de la garrapata que también les deja pérdidas.