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Motociclista lesionada, al chocar con camioneta

Por Carmen Hernández

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Motociclista lesionada, al chocar con camioneta
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      Ciudad Fernández.- Mujer resultó lesionada tras chocar contra un motociclista el percance se originó en el Ejido del Refugio. 

      El accidente se originó en el entronque de la carretera federal 70 y Centenario en el Ejido del Refugio, cuando un automovilista perdió el control de la unidad tipo de sedan y chocó contra un motociclista. 

      Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, que acudieron a brindar los primeros auxilios a la mujer que conducía la motocicleta.  

      Al confirmar las lesiones de la conductora, fue trasladada a recibir atención médica al Hospital del IMSS del Bienestar para su atención especializada, debido a las fuertes lesiones que pre4sentaba en diversas partes del cuerpo, producto del impacto con la camioneta y luego caer al piso.

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