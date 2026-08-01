Motociclista lesionada, al chocar con camioneta

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Ciudad Fernández.- Mujer resultó lesionada tras chocar contra un motociclista el percance se originó en el Ejido del Refugio.

El accidente se originó en el entronque de la carretera federal 70 y Centenario en el Ejido del Refugio, cuando un automovilista perdió el control de la unidad tipo de sedan y chocó contra un motociclista.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, que acudieron a brindar los primeros auxilios a la mujer que conducía la motocicleta.

Al confirmar las lesiones de la conductora, fue trasladada a recibir atención médica al Hospital del IMSS del Bienestar para su atención especializada, debido a las fuertes lesiones que pre4sentaba en diversas partes del cuerpo, producto del impacto con la camioneta y luego caer al piso.

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