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Motociclista, lesionada tras chocar contra un auto

Por Redacción

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Motociclista, lesionada tras chocar contra un auto

CIUDAD VALLES.- La conductora de un vehículo no tuvo precaución al realizar una maniobra en la carretera al Ingenio y provocó un choque con una motociclista, quien resultó lesionada.

El viernes, una mujer al volante de un automóvil Ford Focus gris quiso retornar a la altura del cruce ferroviario que se ubica en el fraccionamiento La Curva.

Sin embargo, no se percató de que se aproximaba una motocicleta y le cortó la circulación, provocando la colisión.

La unidad de dos ruedas era conducida por Valeria "N", de 19 años de edad, vecina de la colonia Palo de Rosa, quien resultó con raspones en varias partes del cuerpo y fue auxiliada por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes la trasladaron a la clínica del IMSS.

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Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, la conductora del sedán llegó a un acuerdo con la joven afectada.

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