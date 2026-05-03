Motociclista, lesionada tras chocar contra un auto
CIUDAD VALLES.- La conductora de un vehículo no tuvo precaución al realizar una maniobra en la carretera al Ingenio y provocó un choque con una motociclista, quien resultó lesionada.
El viernes, una mujer al volante de un automóvil Ford Focus gris quiso retornar a la altura del cruce ferroviario que se ubica en el fraccionamiento La Curva.
Sin embargo, no se percató de que se aproximaba una motocicleta y le cortó la circulación, provocando la colisión.
La unidad de dos ruedas era conducida por Valeria "N", de 19 años de edad, vecina de la colonia Palo de Rosa, quien resultó con raspones en varias partes del cuerpo y fue auxiliada por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes la trasladaron a la clínica del IMSS.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Del accidente tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, la conductora del sedán llegó a un acuerdo con la joven afectada.
no te pierdas estas noticias
IPA se acerca al millón de toneladas en zafra
Huasteca Hoy
Productores reportan avance de 825 mil toneladas tras regularizar pagos
Captan a alcalde de Cárdenas en riña callejera (video)
El Universal
El Ayuntamiento reconoció el altercado, pero minimizo la situación
Avanza señalización de la "Riviera Huasteca" en más de 100 km
Redacción
Realizan diagnóstico técnico para mejorar orientación turística en la región Huasteca