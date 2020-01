Mueren ex braceros en espera de su dinero

MATEHUALA.- El programa de pago a los ex braceros migratorios que estuvieron trabajando en los campos agrícolas estadounidense no ha pasado, a pesar de los largos años, de ser solo una promesa

Cada día que pasa los ex trabajadores migratorios ven más lejano el pago que les haría el Gobierno Federal. Han sido sólo promesas así lo consideran quienes durante años estuvieron trabajando formándose un fideicomiso de donde tendrían un recurso, pero muchos de ellos ya no lo vieron porque murieron

"Somos varios los ex trabajadores que estuvimos trabajando en la Unión Americana en la cosecha del algodón, pero luego se nos dijo que recibiríamos un finiquito, aunque según a algunos ya les pagaron, pero a otros no como en mi caso", dijo Eulogio Beltrán de 78 años de edad.

Dijo en forma chusca que se va a morir y no tendrá en sus manos ese dinero. Dice que algunos ya se "marcharon", se quedaron las viudas las que recibirían ese dinero y también murieron dejando a sus hijos en la espera de ese recurso.

"Recuerdo que anteriormente venían dizque organizaciones a prometernos que ellos nos apoyarían y hasta dinero nos solicitaron, en mi caso me sacaron 500 pesos con el cuento de que irían a la Ciudad de México a tratar el asunto y ya no volvieron de eso hace como seis años o hasta más. Venían y se reunía mucha gente en la plaza 5 de Mayo, luego tenían otras reuniones en La Mutualista".

Don Eulogio puntualiza diciendo que a lo mejor ya no le tocará recibir los 38 mil pesos porque está enfermo. "Aquí en Matehuala ya no hay quién nos dé información, ya no sabe uno a quién recurrir, quién nos pueda informar", advirtió.