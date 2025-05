Muerte de ganado por sequía en la Huasteca Norte

CIUDAD VALLES.- Reportan muerte de ganado y malos pronósticos en esta actividad por la sequía prolongada que sólo se ha visto interrumpida dos meses en seis años.

José Luis Ramiro Galero, quien ha sido dirigente de los ganaderos en Tamuín y la Huasteca Norte mencionó que han perdido las nuevas generaciones de animales (pie de cría), porque los ranchos no producen alimento y el agua cada vez es más difícil de conseguir.

Los cadáveres de las vacas comienzan a salpicar el escenario de Tamuín y no hay rancho que no haya registrado pérdidas en este año, cuando va para un año que no llueve en la región, luego de que a mediados de julio de 2024 se soltó un temporal en la zona.

Dijo que buscarán dialogar con gobierno del estado y con autoridades del primer nivel, para encontrar una medida de apoyo que les ayude a rescatar la actual situación que viven en Tamuín y Valles, principalmente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí