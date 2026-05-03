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Mujer herida durante un zafarrancho

Por Carmen Hernández

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer herida durante un zafarrancho

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Zafarrancho en el Barrio del Refugio dejó como saldo una mujer con heridas con arma blanca que requirió auxilio de corporaciones de seguridad.  

Los sucesos se registraron en la calle San Martín en el Barrio Primero del Refugio. 

Tras el hecho una mujer resultó severamente golpeada y con una herida con arma blanca, por lo que requirió auxilio para ser atendida.  

Vecinos al escuchar a una mujer pidiendo auxilio, salieron a ver de que se trataba y de manera inmediata solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.  

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Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes al ver las heridas de consideración que presentaba la fémina, trasladaron a la mujer a que recibiera atención médica al Hospital Regional de Rioverde.

La lesionada quedó internada en el nosocomio hasta que pueda recuperar su salud y  ser dada de alta.

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