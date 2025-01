Mujer regala a su hijo en Ébano, para "evitar que sufra"

ÉBANO, SLP.- Un niño de tan sólo seis años de edad, fue reportado como extraviado en Ébano, pero al poco tiempo fue localizado en casa de una adulta mayor, quien expuso ante las autoridades que la madre del menor se lo había regalado, con todo y documentos de registro.

"Llegué de mi trabajo a la casa como a las 9 de la noche, y mi hijo Juan no estaba, tiene seis años de edad, salí a buscarlo y unos vecinos me dijeron que se lo habían llevado en una camioneta roja", expuso Alberta Estrella, vecina del ejido San Pedro del centro poblacional Ponciano Arriaga, en un reporte que hizo al Sistema de Emergencia 9-1-1, la mañana de este viernes.

En la historia de Ébano no se ha tenido un caso de robo de infante, y ante la gravedad la situación, se movilizaron policías municipales así como de la Guardia Civil Estatal.

Los oficiales necesitaban más información para poder iniciar con las labores de búsqueda, así que se entrevistaron con Alberta, quien les dio las características físicas del menor así como vestimenta.

Pero también les comentó que le había llamado una mujer de nombre Margarita, diciéndole que ella tenía al niño, y estaba en su casa sobre la calle Décima, a dos cuadras de ese lugar.

De inmediato se trasladaron a ese punto, y en el patio ya esperaban Margarita y el niño. Ella les dijo a los policías que la tarde del jueves su cuñada Martina la contactó para avisarle que una señora andaba regalando a un niño, y si le interesaba fuera a las ocho de la noche a su casa en la calle Novena.

Martina estuvo puntual en el lugar indicado, y platicó con la señora que dijo llamarse Alberta, "me dijo que si siempre lo iba a querer (al niño) y que si no me iba a arrepentir después, y yo le dije que no, porque yo lo quería".

Alberta le habría dicho que no podía mantener a su hijo y su esposo le pegaba mucho, pues no era su padre biológico, sino su padrastro.

"Como me vio decidida, ella fue a recogerlo en donde lo tenia encargado, (luego) llega y me lo entrega con los papeles, su acta de nacimiento original, y una copia de la CURP", comentó Martina.

Y añadió que cuando Alberto le entregó al niño, se dirigió al menor y le dijo: "mira mijo, te vas a ir con la señora, ella te va a cuidar y a mandar a la escuela, y te va a comprar tus útiles, y te va a cuidar, porque yo no te puedo cuidar y trabajo mucho", luego se dio la media vuelta y se fue.

Ambas quedaron de ir al día ante la Jueza, para obtener un documento donde se expusiera de manera legal la adopción.

La mujer traía los documentos que le entregaron, y ante la controversia, los oficiales de la Guardia Civil Estatal procedieron a resguardar al menor, y lo llevaron ante un Ministerio Público, junto con las dos mujeres. El caso está siendo investigado.